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نائب أمين عام الجامعة العربية ينعى "كاسترو": أحد عمالقة النضال ضد الاستعمار

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نائب أمين عام الجامعة العربية ينعى "كاسترو": أحد عمالقة النضال ضد الاستعمار نائب أمين عام الجامعة العربية ينعى "كاسترو": أحد عمالقة النضال ضد الاستعمار

>كتب مصطفى عنبر

نعى السفير أحمد بن حلى، نائب الأمين العام للجامعة العربية، فيدل كاسترو، الزعيم الكوبى، الذى توفى صباح اليوم السبت عن عمر ناهز الـ90 عام.

وقال السفير بن حلى فى تدوينه له على موقع "فيس بوك"، "فيدل كاسترو أحد عمالقة مرحلة النضال التحررى من الاستعمار والاستغلال والتبعية، يترجل اليوم من على فرسه ليلتحق برفاق النضال من مناضلى العالم الثالث، ويستريح فى عالم الأبدية والسكينة والخلود، ويترك هذا الأثر الضخم من الأحداث التى صنعها للمؤرخين والباحثين لتقييم مسيرة حياته ومرحلة نضاله وطنيًا وعالميًا".

وكان الرئيس الكوبى راؤول كاسترو قد أعلن وفاة الزعيم فيدل كاسترو، مشيرًا إلى أنه سيجرى حرق جثمانه فى وقت لاحق من اليوم وفقًا لرغبته.

وسلم كاسترو السلطة لأخيه راؤول مؤقتًا عام 2006 بسبب مرضه، ثم أصبح راؤول رئيسا بصورة رسمية بعد ذلك بعامين.


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