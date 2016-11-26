وزير النقل: تعديل قانون الجمارك لخدمة 5 مناطق لوجيستية جديدة

أكد وزير النقل الدكتور خالد السعيد، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات الخدمية التي يكون لها مردود إيجابي على المواطنين وتحقق التنمية الشاملة في كافة القطاعات، وإلزام الشركات المسند لها تلك المشروعات بالبرنامج الزمني المحدد لها وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مسؤول يتقاعس في عمله.

وقال الوزير، إنه يتم حاليًا دراسة إنشاء 5 مناطق لوجستية كبيرة لمدن العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات، وبرج العرب، والفرافرة، وتضم تلك المناطق جميع الأنشطة التي تتم فى الموانئ التى توفر فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحقق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى تم الاستعانة ببيت خبرة أجنبي كبير لإجراء الدراسات اللازمة فى تلك المناطق التي تعد امتدادا لموانئ مصر.

وتم إصدار قرارات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المناطق بواقع 500 فدان لكل منطقة، وأنه يتم حاليا إعداد دراسة لتعديل قانون الجمارك الذي يلزم الجهات المصدرة والموردة بتوجه رسائلها إلى تلك المناطق اللوجستية.

جاء ذلك فى اللقاء الذى عقد بديوان عام محافظة الشرقية بحضور المحافظ اللواء خالد سعيد، ورؤساء هيئات السكة الحديد والطرق والكباري والموانئ وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات.

وأضاف، أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع القطار المكهرب الممتد من القاهرة لمدينة العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة والذي ستقوم بتنفيذه شركة صينية بقرض قيمته 730 مليون دولار وأنه سيتم توقيع العقد معها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار وزير النقل، إلى أن تم الانتهاء من تنفيذ 320 كم مربع من الطريق الدائري الإقليمي، والذي يبلغ طوله 410 كم مربع، وجاري الانتهاء من تنفيذ الـ 92 كم الأخيرة، موضحًا أن هذا لطريق يضم 8 حارات و122 كوبري وتقدر تكلفته 9 مليارات جنيه.

وقال إن هذا الطريق يعد من الطرق المحورية الهامة لحركة النقل بالدلتا ويوفر الوقت والجهد ويساهم فى تخفيف الكثافة المرورية داخل المدن، لافتًا إلى أنه يتم حاليا البحث عن طرق غير تقليدية لزيادة دخل السكة الحديد وتمويل مشروعاتها دون الحاجة إلى رفع تعريفة الركوب وذلك مراعاة للمواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم.

يتضمن تطوير 1100 مزلقان على مستوى الجمهورية منها 108 مزلقان بمحافظة الشرقية وقد تم الانتهاء من تطوير 43 مزلقان بالشرقية، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تشمل تركيب نظم تحكم وتشغيل إشارات كهربائية وغلق جميع المخارج العشوائية التي تشكل خطرا داهما على المواطنين.

وجارى تنفيذ مشروع كهربة إشارات خطى بنها الزقازيق والقنطرة بورسعيد بتمويل قدرة 159 مليون دولار مقدمة من الصندوقين العربي والكويتي كما سيتم تنفيذ 62 برج إشارات بالتنسيق مع شركة ألمانية بهدف زيادة الأمان علة الخطوط وأنه سيتم تنفيذ برنامج السلامة وحماية الطرق بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأوضح الدكتور جلال السعيد أن هناك مشروعات جديدة سيتم تنفيذها في محافظة الشرقية مثل ازدواج طريق فاقوس الحسينية سعود بطول 25 كم واستكمال ازدواج طريق الزقازيق السنبلاوين بطول 33 كم هذا علاوة على استكمال الطريق الدائرى المار بالسنبلاوين بالإضافة إلى رفع كفاءة طريق بنها منيا القمح الجديدة الزقازيق.

وقال المحافظ اللواء خالد سعيد، إن 90% من طرق الشرقية البالغ أطوالها 3200 كم مربع متهالكة وتحتاج إلى صيانة عاجلة وطالب بضرورة رفع كفاءة العديد من الطرق الحيوية وإنشاء كباري علوية لتسهيل الحركة المرورية وإعفاء المحافظة من الرسوم المقررة لإنشاء كوبري علوي اعلي مزلقان شرويدة وفتح مزلقان أبو عميرة والتي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنية كما طالب بالتوسع في إقامة المزلقانات أمام بعض القرى الكبرى والكائنة بجوار السكة الحديد والتنسيق بين السكة الحديد والمحافظة فيما يتعلق باستغلال الأراضي الواقعة بحرم السكة الحديد.

وقام الوزير يرافقه المحافظ بتفقد العمل بالطريق الدائرة الإقليمي والمرور على طريق الزقازيق أبو حماد والزقازيق السنبلاوين وتفقد محطة السكة الحديد للتعرف على مشاكلهم.