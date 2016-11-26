موضة "ديكورات" المطابخ المفتوحة

أصبحت "ديكورات" المطابخ المفتوحة أكثر اعتمادًا في الشقق الضيقة العصرية، إذ هي تضفي فسحةً على غرفة المعيشة، وجماليّةً على المساحة، وتسهّل الخدمة. وفي هذا الاطار، يطلع "سيدتي. نت" من مهندسة الديكور ديالا غمراوي على النقاط الواجب مراعاتها عند تصميم المطابخ الفتوحة، في ما يأتي:

| يجب مراعاة الانسجام بين الألوان والمواد المستخدمة. علمًا بأن اختيار لون خشب خزائن المطبخ من نفس لون خشب الأرائك ليست قاعدة يجب اتباعها، بل يحبذ تحقيق التناقض بين مادتين مختلفتين، لا سيما انتقاء صندوق الخزائن من الخشب الطبيعي المطلي باللون الرمادي الذي يكسو الطاولات ووحدة التلفاز في غرفة المعيشة، على أن تُطلى الدرف بالأبيض السادة.

| يحلو اختيار الرخام الصناعي السادة بدرجات الرمادي الخالي من النقوش، أو مادة الـ"كونكريت"، لأسطح المطبخ.

| يحبذ اختيار خزائن المطبخ الطويلة والممتدة على الجدار بالكامل، لتخفي في داخلها الأدوات الكهربائية.

| يجب انتقاء الدرف التي تفتح عن طريق الضغط أو تلك المزوّدة بمقابض مخفيّة مصنوعة من الـ"ستاينلس ستيل".

| من الضروري أن تفصل "الجزيرة" بين المطبخ وركن الجلوس، على أن يحمل سطح هذه "الجزيرة" حوض الجلي وفرن الغاز، وأن تتقدّمها مجموعة من الكراسي العالية من ناحية ركن الجلوس.

| يفضل اختيار الشفّاط الطويل باللون الفضي، ليتمركز فوق "الجزيرة" مباشرةً.

| يمكن تزويد الأجزاء المفتوحة من الخزائن بوحدات الإضاءة.

| من ناحية الـ"اكسسوارات"، يمكن تزيين جزء من "الجزيرة" بنفس التحف الموزعة في غرفة الجلوس.