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محكمة جنح مدينة نصر تؤيد حبس أحمد عز 3 سنوات بتهمة سب زينة

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محكمة جنح مدينة نصر تؤيد حبس أحمد عز 3 سنوات بتهمة سب زينة محكمة جنح مدينة نصر تؤيد حبس أحمد عز 3 سنوات بتهمة سب زينة

>كتب كريم صبحى

أيدت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم السبت، برئاسة المستشار أشرف عاصم، وأمانة سر محمد على، حكم حبس  أحمد عز 3 سنوات بتهمة سب وقذف الفنانة زينة، ورفضت معارضته على الحكم.

كانت محكمة أول درجة قضت بحبس أحمد عز 3 سنوات بتهمة سب وقذف الفنانة زينة فتقدم بمعارضة على حبسه.

وقدم عاصم قنديل محامى زينة، صورة من المحضر الذى حرره عز يتهمها فيه بتزوير شهادات التوأم عز الدين وزين الدين، وأنكر خلال أقواله علاقته بالفنانة زينة وأبويته للطفلين.

كما قدم "قنديل" للمحكمة، صورة من الحكم النهائى الصادر من محكمة الأسرة، والذى قضى بإثبات نسب توأم زينة لوالدهم أحمد عز، وهو ما يعنى أن عز شهر بزينة، ونتج عن ذلك أضرارا نفسية لها، بينما دفع محامى أحمد عز برفض الدعوى والحكم ببراءة موكله، لرفع الدعوى بعد انتهاء المدة القانونية.

 


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