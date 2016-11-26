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"اليوم السابع" يحاور رئيس الحكومة والمجموعة الاقتصادية حول أسئلة المصريين

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"اليوم السابع" يحاور رئيس الحكومة والمجموعة الاقتصادية حول أسئلة المصريين "اليوم السابع" يحاور رئيس الحكومة والمجموعة الاقتصادية حول أسئلة المصريين

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ينشر "اليوم السابع" فى عدد بعد غد من النسخة المطبوعة حوار حصرى يعد الأول من نوعه فى الصحافة المصرية مع رئيس ووزراء المجموعة الاقتصادية حيث يتم الحوار على مائدة واحدة يجيبون فيه عن أسئلة الشارع المصرى.

ويجيب رئيس الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية عن أهم أسئلة يطرحها المصريون تتعلق بالدعم وبطاقات ، والوقود وتذكرة المترو، ومستقبل والسياحة، والاستثمار والمصانع المغلقة، ودعم المشروعات الصغيرة، والرقابة على الأسعار، وقرض صندوق النقد الدولى، وأزمات التعليم، قانون الجمعيات الأهلية، عودة الجماهير للملاعب.


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مصر 365

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