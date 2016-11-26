الرئيس السوداني يصل البلاد ومنصور بن زايد في مقدمة مستقبليه

وصل الى البلاد مساء اليوم فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة في زيارة رسمية الى الدولة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وجرت للرئيس السوداني مراسم استقبال رسمية حيث صافح كبار مستقبليه على أرض المطار واستعرض ثلة من حرس الشرف التي اصطفت تحية له.

ورحب سمو الشيخ منصور بن زايد في قاعة كبار الزوار بالرئيس السوداني والوفد المرافق وتبادلا الأحاديث الودية.. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان وأهمية تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركه للبلدين والشعبين الشقيقين.

وكان في الاستقبال معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس السوداني وحميد النيادي نائب مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة.

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