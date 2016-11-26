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ضبط أمين شرطة وعريف لقيامهما بالإتجار في الأسلحة النارية

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ضبط أمين شرطة وعريف لقيامهما بالإتجار في الأسلحة النارية ضبط أمين شرطة وعريف لقيامهما بالإتجار في الأسلحة النارية

كتب : أحمد أبوالحسن

تمكنت وحدة مباحث المطرية من ضبط كلا من رجب ع ع 36 عاما آمين شرطة بالإدارة العامة لقوات أمن السلام ، ومختار م ب 28 عاما عريف شرطة من قوة قسم شرطة التجمع الأول نظام ، وشقيقة صالح م ب 24 عاما فنى ديكور.

حيث ضبطوا أثناء مرورهم بسيارة مستأجرة وبحوزتهم 57 بندقية خرطوش من عيار 12 مم و750 طلقة خرطوش من ذات العيار و طبنجة ماركة حلوان عيار 9 مم غير مبلغ بسرقتها .

وجاء هذا بناء على توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية و اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة لتحقيق أمن و أمان المواطنين لا سيما جهود ضبط و تعقب حائزى و محرزى الأسلحة النارية لما تشكله من خطورة داهمة على الأمن العام و تهدد حياة المواطنين لا سيما من أجهزة الوزارة بعدم التستر على فساد وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية والقانون مهما كان طبيعة مرتكبها .

وبناء على ذلك تحرر المحضر اللازم ، لتولى النيابة العامة التحقيق معهم .

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