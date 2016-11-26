أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد السينمائي أمين أباظة يكشف شروط التقديم لمسابقة مهرجان الأسكندرية السينمائي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ -
بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

المؤتمر يشيد بمشروعات الانتاج السمكى بقناة السويس.. ويطالب بتشغيل الشباب

Google+ Print
المؤتمر يشيد بمشروعات الانتاج السمكى بقناة السويس.. ويطالب بتشغيل الشباب المؤتمر يشيد بمشروعات الانتاج السمكى بقناة السويس.. ويطالب بتشغيل الشباب

حزب المؤتمر

‏‫أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة ، بالمشروعات القومية المهمة التى تقوم الدولة بتنفيذها حاليا فى منطقة قناة السويس وإعلان مسئولى قناة السويس عن بدء الانتاج بمشروع الاستزراع السمكي شرق قناة السويس وبدء الانتاج الفعلي فى 142 حوضا بالمشروع من اجود انواع الجمبري وبمتوسط انتاج 5 أطنان يوميا .

واكد رئيس حزب المؤتمر فى بيان له اليوم ، على ضرورة ان تعلن بكل شفافية عن شروط واجراءات توزيع الأحواض السمكية والبالغ عددها 4 آلاف حوض وان يتم إعطاء الاولوية للشباب المصرى للعمل فى مثل هذه المشروعات الكبيرة للحد من مشكلة البطالة لدى شباب الخريجين من الجامعات وحملة المؤهلات المتوسطة.

وأعلن الحزب تأييده التام لمثل هذه المشروعات من اجل الحد من استيراد الأسماك بجميع أنواعها خاصة ان الدولة تقوم باستيراد 700 الف طن من الأسماك لتغطية الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس