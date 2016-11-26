المؤتمر يشيد بمشروعات الانتاج السمكى بقناة السويس.. ويطالب بتشغيل الشباب

‏‫أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة ، بالمشروعات القومية المهمة التى تقوم الدولة بتنفيذها حاليا فى منطقة قناة السويس وإعلان مسئولى قناة السويس عن بدء الانتاج بمشروع الاستزراع السمكي شرق قناة السويس وبدء الانتاج الفعلي فى 142 حوضا بالمشروع من اجود انواع الجمبري وبمتوسط انتاج 5 أطنان يوميا .

واكد رئيس حزب المؤتمر فى بيان له اليوم ، على ضرورة ان تعلن الحكومة بكل شفافية عن شروط واجراءات توزيع الأحواض السمكية والبالغ عددها 4 آلاف حوض وان يتم إعطاء الاولوية للشباب المصرى للعمل فى مثل هذه المشروعات الكبيرة للحد من مشكلة البطالة لدى شباب الخريجين من الجامعات وحملة المؤهلات المتوسطة.

وأعلن الحزب تأييده التام لمثل هذه المشروعات من اجل الحد من استيراد الأسماك بجميع أنواعها خاصة ان الدولة تقوم باستيراد 700 الف طن من الأسماك لتغطية الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد .