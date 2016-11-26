ننشر تفاصيل مرافعة دفاع زكريا عزمى بالكسب غير المشروع

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، إلى مرافعة جميل سعيد دفاع زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، والذى دفع بانتفاء الشبه الجنائية فى حصوله على شقه “سان ستيفانو”، وان جميع الوزراء حصلوا على شقق فى نفس المكان، وقال انه لايطمئن الى تقارير اللجان فى القضية.

لأن محكمة النقض، قالت فى قضية “احمد نظيف” رئيس الوزراء السابق،إنها لا تطمئن الى تقارير اللجان، واضاف سعيد بان موكلى لم يخفى ما تلقاه موكله من هدايا من الملوك.

وقال ان موكله عندما رشح نفسه للانتخابات لم يرشح أحد نفسه أمامه، فالمبلغ الذى قدر بمليون و180 الف جنيه كداعيه انتخابية بعيد عن الحقيقة لانه هو الوحيد الذى كان يرشح نفسه فى الدائرة فلا يحتاج إلى زياده الدعاية، وان هذه المصروفات غير معلومة المصدر وانه بعد 51 سنه خدمة فى الجيش، بان يحقق كسب غير مشروع مليون و180 الف جنيه فهذا غير معقول.