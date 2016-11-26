أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد السينمائي أمين أباظة يكشف شروط التقديم لمسابقة مهرجان الأسكندرية السينمائي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ -
بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ننشر تفاصيل مرافعة دفاع زكريا عزمى بالكسب غير المشروع

Google+ Print
ننشر تفاصيل مرافعة دفاع زكريا عزمى بالكسب غير المشروع ننشر تفاصيل مرافعة دفاع زكريا عزمى بالكسب غير المشروع

زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق – أرشيفية

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، إلى مرافعة جميل سعيد دفاع زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، والذى دفع بانتفاء الشبه الجنائية فى حصوله على شقه “سان ستيفانو”، وان جميع الوزراء حصلوا على شقق فى نفس المكان، وقال انه لايطمئن الى تقارير اللجان فى القضية.

لأن محكمة النقض، قالت فى قضية “احمد نظيف” رئيس الوزراء السابق،إنها لا تطمئن الى تقارير اللجان،  واضاف سعيد بان موكلى لم يخفى ما تلقاه موكله من هدايا من الملوك.

وقال ان موكله عندما رشح نفسه للانتخابات لم يرشح أحد نفسه أمامه، فالمبلغ الذى قدر بمليون و180 الف جنيه كداعيه انتخابية بعيد عن الحقيقة لانه هو الوحيد الذى كان يرشح نفسه فى الدائرة فلا يحتاج إلى زياده الدعاية، وان هذه المصروفات غير معلومة المصدر وانه بعد 51 سنه خدمة فى الجيش، بان يحقق كسب غير مشروع مليون و180 الف جنيه فهذا غير معقول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا