المحكمة الاقتصادية تحيل دعوى روتانا ضد الهضبة للخبراء

أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمًا قضائيًا بإحالة الدعوى ضد عمرو دياب إلى خبراء محكمة القاهرة الاقتصادية، لإثبات كافة الأضرار التي لحقت بشركة روتانا للصوتيات والمرئيات والقضاء لها بالتعويض المطلوب وقدره 400 ألف دولار.

كانت روتانا قد أقامت في وقت سابق، دعوى تعويض ضد عمرو دياب بسبب بث مصنفاتها على قناة يوتيوب الخاصة به دون الرجوع للشركة والحصول على إذن وتصريح مسبق، ومنها أغاني “عايش معاك” و”ورضيت” و”ليلي نهاري” و”بقدم قلبي”، حيث أيدت محكمة الاستئناف الاقتصادية في وقت سابق الحكم الصادر لصالح الشركة بوقف تداول وبث مصنفات فنية تملكها روتانا، ومنع دياب من نشر أغاني مملوكة للشركة على قناته الرسمية على يوتيوب.