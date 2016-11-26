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إسرائيل تمنع مواطنيها من إشعال النيران حتى الثلاثاء المقبل بسبب الحرائق

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إسرائيل تمنع مواطنيها من إشعال النيران حتى الثلاثاء المقبل بسبب الحرائق إسرائيل تمنع مواطنيها من إشعال النيران حتى الثلاثاء المقبل بسبب الحرائق

>كتب – محمود محيى

قررت سلطات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية منع إشعال النيران فى جميع أنحاء إسرائيل حتى يوم الثلاثاء القادم، بسبب استمرار موجة الحرائق والأحوال الجوية الجافة.

 

وأوضحت السلطات الإسرائيلية أنه يمنع اشعال النيران فى الاماكن المفتوحة والأحراش وكروم الزيتون ومكبات النفايات وغيرها، مؤكدة أن من يخالف هذا القرار سيعرض نفسه للغرامة المالية الباهظة وربما السجن.

 

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن حالة الطوارئ والاستنفار لا تزال مستمرة، حيث تقرر اتخاذ خطوات فعلية بعد مشاورات مكثفة بين الجهات الأمنية المختلفة.

 

ومن بين هذه الخطوات تكثيف الجولات الميدانية لفرق الاطفاء والانقاذ والجهات الأمنية المختلفة الى جانب طلعات استطلاعية للطائرات التى وصلت الى إسرائيل من دول مختلفة.

 

 

 


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