النيابة تأمر بحبس 4 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى 15 يوما

كتبت ندى سليم

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، حبس 4 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وهم: "خالد.ع" مندوب مبيعات 34 عاما، و"حمدى.م" 55 عاما، موظف بشركة الكهرباء، و"مصطفى .ش" 27 عاما، مهندس كمبيوتر، والمتهم الرابع يدعى "خالد.م" 46 عاما.

كانت النيابة حققت مع اثنين من المتهمين يوم الخميس الماضى، بعد ورود محضر يحمل رقم 11543لعام 2016 للمتهم "خالد.ع"، ومحضر رقم 11544 لعام 2016 للمتهم "حمدى.م"، واستأنفت بقية التحقيقات مع المتهمين الآخرين، بعد أن وردت تحريات من الأمن الوطنى تكشف عن تورط المتهمين الأربعة فى الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، والتحريض على التظاهر، وتكوين وترأس وقيادة جماعة إرهابية من شأنها القيام بعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، وإثارة الفوضى.