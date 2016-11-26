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ضبط كميات كبيرة من السكر داخل هايبر ببنها والنيابة تأمر باستدعاء صاحبه

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ضبط كميات كبيرة من السكر داخل هايبر ببنها والنيابة تأمر باستدعاء صاحبه ضبط كميات كبيرة من السكر داخل هايبر ببنها والنيابة تأمر باستدعاء صاحبه

>القليوبية – محمد قاسم

أمر المستشار إيهاب شكرى، رئيس نيابة قسم بنها، باستدعاء صاحب هايبر ببنها بعدما تم ضبط 380 كيلو جرامًا من السكر مجهولة المصدر لبيعه فى السوق السوداء بأعلى من الأسعار المقررة.

 

تلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد عبد الهادى رئيس مباحث يفيد بتلقيه معلومات من المصادر السرية بقيام "ن.ح" 47 سنة مالك هايبر ببنها بتجميع كميات من السكر مجهول المصدر وبدون فواتير تدل على مصدره بغرض تعطيش السوق وحجبه عن جمهور المستهلكين وذلك لبيعه لتجار السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر لتحقيق أرباح غير مشروعه فقامت حملة تموينية استهدفت المكان وتم ضبط عدد 38 رابطة سكر بإجمالى وزن (380 كجم) سكر مجهولة المصدر وبدون فواتير وتم التحفظ على المضبوطات بالشركة العامة لتجارة الجملة فرع بندر بنها التابعة لوزارة التموين.

 

وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

 


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