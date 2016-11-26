أستاذ أورام: العلاج الموجه للورم يحقق استجابة تصل لـ70% والكيميائى 30%

كتبت أمل علام

أكد الدكتور علاء قنديل أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام بطب الإسكندرية، خلال مؤتمر صحفى نظمته إحدى شركات الأدوية للإعلان عن علاج موجه جديد لعلاج سرطان الرئة، أن العلاج الموجه يستهدف الورم فقط دون المساس بالخلايا السليمة ويعطى فى المراحل الرابعة من المرض، ويؤخذ بالفم على هيئة أقراص، موضحا أن العلاج الموجه يحقق نسب استجابة تصل إلى 70% بينما سرطان الكيميائى يحقق 30% فقط.

وقال إن علاج سرطان الرئة كان يعتمد على العلاج الكيميائى فقط رغم المضاعفات الخطيرة، التى كان يعانى منها المريض، موضحا أن سرطان الرئة يصبح مزمنا ويتناول المريض العلاج الموجة بشكل مستمر، مؤكدا أنه لابد من عمل تحليل جينى قبل إعطاء المريض العلاج الموجه، وإذا لم يكن هناك مستقبلات للعلاج الموجة يأخذ العلاج الكيميائى.

وأوضح أن العلاج الموجة يأتى بنتائج جيدة لأنه يؤخذ عن طريق الفم ويستهدف الورم فقط دون المساس بالخلايا السليمة بدلا من العلاج الكيميائى، الذى يؤثر على خلايا الجسم كلها.

من جانبها قالت الدكتورة رباب جعفر أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام، فى مصر لم يكن هناك إحصائيات إلا من خلال المعهد القومى للأورام ومراكز الأورام، حتى عام 2014 اتحد عدد من الوزارات، وقاموا بعمل إحصائية، ووجدوا أن أعلى نسبة فى مصر هو سرطان الكبد فى الرجال، ثم سرطان الثدى فى السيدات، مشيرة إلى أن الإحصائيات فى مصر مختلفة عن العالم.