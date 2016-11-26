إحالة مسئولى الشركة المصرية للأدوية بالمحلة للنيابة لبيعهم رصيد الأنسولين

الغربية – عادل ضرة

أكد اللواء أحمد صقر، محافظ الغربية، أنه قرر إحالة المسئولين عن الشركة المصرية لتجارة الأدوية بالمحلة للنيابة العامة، بعد قيامهم ببيع رصيد الأنسولين قبل صدور قرار وزير الصحة بالتوريد لإحدى الصيدليات الكبرى وتصفير رصيد تلك الصيدلية.

وأضاف المحافظ، فى بيان له اليوم، أنه فور علمه بالواقعة، قرر تشكيل لجنة عاجلة من مديرية الصحة وإدارة الصيادلة، وتبين أن الشركة قامت بالفعل ببيع الرصيد لإحدى الصيدليات، فى الوقت الذى أكد فيه محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة، أن رصيد الأنسولين بالمستشفيات والصيدليات يكفى لمدة شهر.

وكان مصدر صيدلى بالمحلة، رفض ذكر اسمه، أكد فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية بالمحلة قامت ببيع جميع أرصدتها من الأنسولين لإحدى الصيدليات الكبرى بالمحلة، قبل صدور قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بمنح كوتة لكل صيدلية 10 عبوات أنسولين لمنع حدوث أزمة.