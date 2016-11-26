رئيس مدينة بركة السبع يتابع تشجير الميادين للحد من انتشار الباعة الجائلين

المنوفية – محمود شاكر

أطلق المهندس هشام بيومى رئيس مركز ومدينة بركة السبع حملة مكبرة لتشجير الميادين المختلفة بالمدينة من أجل التأمين لها من الاستغلال الخاطىء أو انتشار الباعة الجائلين فى تلك الأماكن.

وتفقد رئيس المدينة أعمال تشجير وزراعة المنطقة الموجودة أسفل الكوبرى العلوى، وذلك بزراعة أشجار "فيكس وهيسكسي كاليفا" ومعظم النباتات المزهرة عن طريق قسم التشجير والحدائق بالمدينة، لرفع كفاءة ونظافة المكان، ومنع أى بائع يستغل هذا المكان استغلال سيئ.

كما تابع رئيس المدينة استكمال توسيع المدخل الرئيسى للمدينة، وذلك لإحداث السيولة المرورية الكاملة، وإعطاء شكل جمالى يليق بالمدينة مع استكمال نظافة النفق.

كما تابع رئيس المدينة تركيب البوابة المضيئة بمدخل شبين الكوم بركة السبع، وذلك لإعطاء المدخل شكل جمالى مع تكثيف زراعة النباتات المزهرة ودهان البلدورات والأعمدة وتكثيف الإضاءة مع التوسيع حتى يكون الشكل العام مناسب.