بروتوكول تعاون بين شبكة قنوات ON TV وتلفزيون أبو ظبي للتبادل البرامجي والإنتاج المشترك

وقعت شبكة قنوات ON وتلفزيون أبو ظبي برتوكول في مجال التعاون والتبادل في الاعلام العربي، يتضمن العديد من الجوانب في مقدمتها التبادل البرامجي والاخباري والإنتاج المشترك وشراء الحقوق الحصرية واقامة الفعاليات بالاضافة اإلى تبادل الخبرات الإعلامية والإنتاجية، والعديد من الجوانب الآخرى التى تضمنتها بنود البروتوكول، الذى تم الاتفاق على جميع بنوده ومناقشة عناصره في اللقاء المشترك الذى عقد بالقاهرة بين رجل الاعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين المالكة لشبكة قنوات ON وعبد الهادي الشيخ المدير التنفيذي لأبو ظبي للإعلام.

وتم توقيع البروتوكول في منصة أبوظبي للاعلام في جزيرة ياس خلال الفعاليات العالمية لاستضافة أبوظبي لسباق الفورمولا 1 وبالتزامن مع احتفالات الامارات باليوم الوطني المجيد.

ياتي هذا البروتوكول الذى يعد الأكبر والأوسع من نوعه بين القنوات التلفزيونية العربية في إطار اهتمام قطاع التليفزيون بأبو ظبي للاعلام بدعم التعاون الإعلامي المشترك بين إعلام أبو ظبي والاعلام العربي بوجه عام والاعلام في مصر بوجه خاص وذلك في إطار العلاقات الراسخة بين البلدين.

أحمد أبو هشيمة: خطوة أولى لمشروعات إعلامية ضخمة.. والمحمود: يخلق كيانا عملاقاً

ومن جانبه قال أحمد أبو هشيمة رئيس مجموعة إعلام المصريين المالكة لشبكة قنوات ON أن هذا التعاون سيكون بداية لاتفاقيات أخرى وجوانب أخرى سيتم التوقيع عليها تباعا، وذلك اعتزازا منا كمصريين أولا وكعاملين في قنوات ON بشركة أبو ظبي للإعلام هذه المؤسسة الإعلامية الرائدة في المنطقة وبلا شك أن هذا البروتكول تأكيد لعلاقات راسخة وقوية بين مصر والإمارات وتعزيز لهذه الروح الأخوية التى نلمسها في كل جانب من الإخوة في الإمارات نحو مصر وهو ما يجعلنا نعمل بكل جهدنا لكي يبقى هذا الحب وهذا العطاء مستمرا عبر استخدام كل الوسائل الممكنة وفي مقدمتها الإعلام .

واستطرد: إننا فى ON كمسئولين وعاملين يسعدنا هذا التعاون، و هذا البروتوكول خطوة أولى بالنسبة لنا ضمن خططنا لإقامة مشروعات إعلامية ضخمة سيتم الإعلان عنها تباعا في مجال التعاون المشترك من جانب أو من خلال التوسع فى إطلاق المحطات التلفزيونية ومشروعات الإعلام الرقمي والبث التلفزيوني عبر الإنترنت، طامحين إلى أن نكون معا في ريادة الإعلام العربي في العهد الجديد ونستفيد بكل ما نستطيع من هذه الطاقات والإمكانيات التى لدينا معا .

وذكر: لم يعد الآن في الإمكان أن تسير منفردا في عالم إعلامي صعب ومرتفع التكاليف ومن ثم هذا التكامل والتعاون يمكننا من تحقيق ما نريد، ونظل على قمة الإعلام في المنطقة العربية.

وأشاد محمد ابراهيم المحمود رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لابو ظبي للاعلام بهذا البروتكول وهذا التعاون ، مؤكداً على أن هذه الخطوة دعم لرؤية الامارات المستقبلية وطموحاتها في اقامة علاقات راسخة وقوية مع الاشقاء فضلا عن جهودنا في أن يكون الاعلام الاماراتي بكل ما يملك من امكانات فنية ومالية وبشرية في طليعة الاعلام العربي منفتحين على كل التجارب التى تجري وتحدث ساعين لخلق كيان اعلامي قوي ومؤثر من خلال استخدام كل العناصر والعوامل الممكنة ، وبكل قوة للبناء على ما تحقق من نجاحات وما تاكد من قدرات وامكانات ومن الرغبة الصادقة التى تجمعنا في البلدين.

ولفت محمد ابراهيم المحمود إلى ان هذا البرتوكول جزء من خططنا في أبو ظبي للاعلام للتوسع في العمل الاعلامي والتبادل والانتاج المشترك من أجل تقديم خدمات إعلامية بكفاءة عالية وفعالية كبيرة، معتبراً أن من إيجابيات هذا البرتوكول توسيع قاعدة التعاون والعمل في الممكن والمتاح والمشترك ، بما يسهم في انطلاق سليم دائم ومستمر ويحقق أداء متميز باستخدام الأفضل والاستغلال الأمثل لعناصر الإنتاج المتوفرة لدينا معاً . وأكّد المحمود أن مثل هذا التعاون وغيره من أسس التعاون سيساهم مساهمة كبيرة في دعم الجهود الوطنية المتعلقة بقطاع الاعلام وهو يشكّل أحد أهمّ ركائز العمل في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات وابو ظبي. مشيرا الى التكتلات الاعلامية الهادفة والكبيرة يتطلب موارد كبيرة واستعدادات تقنية وبشرية وهو ما نملكه في ابو ظبي للاعلام ونعمل على تقديمه بكل المحبة للجميع. بما يحقق الريادة للاعلام العربي أمام قدرات الاعلام العالمي وما يجب ان نعمله لمواجهة اي تحديات تحيط بنا او تواجهنا.

ومن جانبه أشار عبد الهادي الشيخ المدير التنفيذي للتلفزيون بأبوظبي للاعلام أن صناعة الاعلام تتطلب تحالفات لاستدامة الإبداع وتعزيز جودة المنتج والمخرجات الإعلامية، ويأتي هذا البروتوكول بكل بنوده وجوانبه المختلفة لخلق كيانا اعلامياً كبيراً ومنوعاً ويرفع القدرة الاعلامية لمواجهة التحديات المشتركة فضلا عن تقوية القدرة الانتاجية لتقديم مضامين إعلامية مميزة وكبيرة بعد أن باتت عملية الانتاج تمثل أبعاداً إقتصادية واسعة يمكن بالتعاون تقديمها.

وتم توقيع البروتوكول بحضور وفد من أبوظبي للاعلام برئاسة محمد ابراهيم المحمود رئيس مجلس الادارة وعبدالهادي الشيخ المدير التنفيذي للتلفزيون ويعقوب السعدي رئيس قناة أبوظبي الرياضية، ووفد من قيادات مجموعة إعلام المصريين و رؤساء الشركات المصرية ضم أحمد أبو هشيمة.