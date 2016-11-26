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رئيس الوزراء يبحث مع وزير الداخلية الأردنى التعاون المشترك بين البلدين

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رئيس الوزراء يبحث مع وزير الداخلية الأردنى التعاون المشترك بين البلدين رئيس الوزراء يبحث مع وزير الداخلية الأردنى التعاون المشترك بين البلدين

>كتبت هند مختار

التقي المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، سلامة حماد، وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور اللواء مجدى عبد الغفار، وزيرالداخلية المصرى .

وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء رحب فى مستهل اللقاء بالضيف الأردنى ، وأكد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية، التى تربط بين البلدين الشقيقين، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات فى مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالتعاون فى المجال الأمنى، مرحباً بكافة الأفكار والمقترحات، التى تهدف إلى زيادة التنسيق والتعاون المشترك  فى هذا المجال، من خلال تبادل المعلومات وتنفيذ برامج تدريب مشتركة، بما يسهم فى رفع كفاءة العناصر الأمنية من الجانبين، فضلاً عن زيادة الخبرات المتبادلة لمواجهة كافة التحديات والصعوبات التى تواجه المنطقة العربية، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الاعمال الارهابية وعناصرها، وكذا الجرائم الدولية وتجارة المواد المخدرة بكافة انواعها.

من جانبه، نقل وزير داخلية الأردن، تحيات وتقدير رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية إلى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً حرص الأردنية على دعم العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، وهو ما تعكسه زيارته للقاهرة، وما تم طرحه من أفكار للتعزيز التعاون الأمنى المشترك، مشيراً إلى تقديره للتنسيق القائم بين وزارتى الداخلية فى البلدين، ومعرباً فى الوقت ذاته عن تقدير بلاده للجهود، التى تبذلها لمحاربة الإرهاب ، وهو ما ينعكس بدوره على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، مشدداً على ما يمكن أن يعود به التعاون الأمنى بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية من فائدة مشتركة.

 

 


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