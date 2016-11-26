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وزير الصحة يصدر عدة قرارات تنظيمية هامة

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وزير الصحة يصدر عدة قرارات تنظيمية هامة وزير الصحة يصدر عدة قرارات تنظيمية هامة

وزير الصحة

أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، عدة قرارت اليوم السبت، بشأن الإدارة المركزية للمخازن والمشتريات ( الطبي سابقاً) أثناء إنعقاد مجلس القيادات اليوم .

وقرر وزير الصحة، إنتداب الدكتور محمد محمود الحريري للعمل مدير عام للشؤون الفنية بالادارة المركزية للمشتريات والمخازن “التموين الطبي سابقاً”، حيث كان يعمل مديراً للمخازن الطبية بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا”.

كما تم انتداب الدكتور ياسر عمر، مدير ادارة المنح والقروض بالوزارة للعمل تحت اشراف الدكتورة ماجدة طنطاوي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي للإشراف على دخول المستلزمات الطبية .

وتم نقل ٢ مهندسين من مركز المعلومات بالوزارة الى الادارة المركزية للمشتريات والمخازن “التموين الطبي سابقاً” للإشراف على إدخال البيانات ووضع نظام الكتروني جديد للاعداد وتوزيع المستلزمات والتجهيزات الطبية.

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