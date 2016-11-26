رفض الاستشكال الثالث للروائي أحمد ناجي علي حكم حبسه عامين

رفضت محكمة مستأنف بولاق أبو العلا المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم السبت، الاستشكال الثالث المُقَدَّم من الكاتب الروائى أحمد ناجى لوقف تنفيذ حكم حبسه سنتين بتهمة خدش الحياء العام، وأيدت قرار الحبس.

بدأت الجلسة بحضور الروائي أحمد ناجي مرتدي البدلة الزرقاء ومبتسم للدفاع والحاضرين لمساندته ومنعت قوات خرس المحكمة من تصويره أو تواجد مصورين أثناء تواجد الروائي أحمد ناجي.

ومثلت هئية الدفاع عنه والمكونة من المحامي خالد علي ومحمودعثمان وياسمين حسام ومختار منير أمام هيئة المحكمة ودفعوا بعدم دستورية المادية 178 التي نصت علي حبس الروائي احمد ناجي لمخالفتها نصوص الدستور في المادة 71 و76 وشدد الدفاع بشكل قطعي علي جرائم النشر المترتبه عن نشر أعمال إبداعية.

وقدم الدفاع مستندات لهيئة المحكمة تحتوي علي أحكام صادرة من المحكمة الدستورية في دعوي مماثلة لها.

وأوضح الدفاع ان ذلك الأستشكال الثالث للروائي أحمد ناجي وأنه محبوش في تلك القضية مايقرب من 6 أشهر داخل سجن طره.

كانت المحكمة قضت فى منتصف يوليو الماضى، برفض الاستشكال الأول من ناجى، كما قضت فى 27 أغسطس برفض الاستشكال الثانى.