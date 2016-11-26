أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد السينمائي أمين أباظة يكشف شروط التقديم لمسابقة مهرجان الأسكندرية السينمائي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ -
بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رفض الاستشكال الثالث للروائي أحمد ناجي علي حكم حبسه عامين

Google+ Print
رفض الاستشكال الثالث للروائي أحمد ناجي علي حكم حبسه عامين رفض الاستشكال الثالث للروائي أحمد ناجي علي حكم حبسه عامين

الروائي أحمد ناجي

رفضت محكمة مستأنف بولاق أبو العلا المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم السبت، الاستشكال الثالث المُقَدَّم من الكاتب الروائى أحمد ناجى لوقف تنفيذ حكم حبسه سنتين بتهمة خدش الحياء العام، وأيدت قرار الحبس.

بدأت الجلسة بحضور الروائي أحمد ناجي مرتدي البدلة الزرقاء ومبتسم للدفاع والحاضرين لمساندته ومنعت قوات خرس المحكمة من تصويره أو تواجد مصورين أثناء تواجد الروائي أحمد ناجي.

ومثلت هئية الدفاع عنه والمكونة من المحامي خالد علي ومحمودعثمان وياسمين حسام ومختار منير أمام هيئة المحكمة ودفعوا بعدم دستورية المادية 178 التي نصت علي حبس الروائي احمد ناجي لمخالفتها نصوص الدستور في المادة 71 و76 وشدد الدفاع بشكل قطعي علي جرائم النشر المترتبه عن نشر أعمال إبداعية.

وقدم الدفاع مستندات لهيئة المحكمة تحتوي علي أحكام صادرة من المحكمة الدستورية في دعوي مماثلة لها.

وأوضح الدفاع ان ذلك الأستشكال الثالث للروائي أحمد ناجي وأنه محبوش في تلك القضية مايقرب من 6 أشهر داخل سجن طره.

كانت المحكمة قضت فى منتصف يوليو الماضى، برفض الاستشكال الأول من ناجى، كما قضت فى 27 أغسطس برفض الاستشكال الثانى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا