محمود عاشور حكما لمباراة الأهلى والتعدين

>كتب حاتم رضا - عادل عقل
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة رضا البلتاجى، أسماء حكام المباريات التى ستقام غداً الأحد، فى الأسبوع الحادى عشر لدورى القسم الأول على النحو التالى:
> الإسماعيلى × طنطا: محمد أبوخاطر وإكرامى سالم وممدوح مصطفى، وأحمد مقبل حكماً رابعاً.
> إنبى × الداخلية: وليد عبد الرازق وسعد سيد وعدى عيد، ومحمود حسيب حكماً رابعاً.
> طلائع الجيش × الإنتاج الحربى: أحمد الغندور وشريف عبد الله وأحمد نوفل، وحازم نصر حكماً رابعاً.
> النصر للتعدين × الأهلى: محمود عاشور وأحمد حسام طه وعمر فتحى، وأشرف أبوالنور حكماً رابعاً.
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