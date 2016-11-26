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محمود عاشور حكما لمباراة الأهلى والتعدين

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محمود عاشور حكما لمباراة الأهلى والتعدين محمود عاشور حكما لمباراة الأهلى والتعدين

>كتب حاتم رضا - عادل عقل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة رضا البلتاجى، أسماء حكام المباريات التى ستقام غداً الأحد، فى الأسبوع الحادى عشر لدورى القسم الأول على النحو التالى:


> الإسماعيلى × طنطا: محمد أبوخاطر وإكرامى سالم وممدوح مصطفى، وأحمد مقبل حكماً رابعاً.


> إنبى × الداخلية: وليد عبد الرازق وسعد سيد وعدى عيد، ومحمود حسيب حكماً رابعاً.


> طلائع الجيش × الإنتاج الحربى: أحمد الغندور وشريف عبد الله وأحمد نوفل، وحازم نصر حكماً رابعاً.


> النصر للتعدين × الأهلى: محمود عاشور وأحمد حسام طه وعمر فتحى، وأشرف أبوالنور حكماً رابعاً.

 


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