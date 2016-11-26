الأردن تطلق دوريات أمنية إلكترونية على الشبكة العنكبوتية

كتب مصطفى عنبر

أطلقت السلطات الأردنية دوريات الكترونية على الشبكة العنكبوتية(الانترنت)، لرصد ومتابعة كل ما من شأنه التعدى على حقوق وحريات المواطنين.

وقال مسئول وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية ،رائد الرواشدة، إن هذه الدوريات أطلقت من أجل حماية المواطنين من متسببى الجرائم المتمثلة بالاعتداء على كرامة المواطنين واغتيال الشخصية واستخدام الأساليب الاحتيالية، التى انتشرت فى الآونة الأخيرة بشكل كبير فى المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وبين في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) أن مديرية الأمن العام من خلال الجهاز المختص، لاحقت وتابعت وضبطت المخالفين لاستخدام الانترنت مثل نشر المواد، التى تمس حقوق الآخرين أو المواد المحظورة حسب قانون الجرائم الالكترونية، مثل إثارة النعرات الطائفية العنصرية والدينية وغيرها.