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دفاع «عبد المنعم حلاوة» المتهم بالكسب غير المشروع ينسحب من المرافعة

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دفاع «عبد المنعم حلاوة» المتهم بالكسب غير المشروع ينسحب من المرافعة دفاع «عبد المنعم حلاوة» المتهم بالكسب غير المشروع ينسحب من المرافعة

ارشيفية

استانفت محكمة جنايات القاهرة، نظر جلسة محاكمة زكريا عزمي وجمال عبد المنعم حلاوة بالكسب غير المشروع بعد رفعها، إثر المشاداة التى نشبت بينها وبين دفاع المتهم الأول الدكتور عبد الرؤوف المهدى فى الكسب غير المشروع .

وصمم “المهدى”، إثبات ما دار معه في المحكمة بمحضر الجلسة، فقال القاضى بأن المحكمة سألت الدفاع قبل بدء مرافعته عما اذا كانت لديه دفوع جديدة غير التى أبداها أمام الدوائر السابقة ، للبدء بها واذا كانت هناك دفوع مكررة لا داعى لها ، فغضب “المهدى” وانسحب عن استكمال المرافعة وطلب من جميل سعيد دفاع “عزمى” تقديم المذكرات .

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