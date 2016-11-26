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3 ديسمبر..أولي جلسات محاكمة رقيب شرطة صدم طالب وأسفر عن مصرعه

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3 ديسمبر..أولي جلسات محاكمة رقيب شرطة صدم طالب وأسفر عن مصرعه 3 ديسمبر..أولي جلسات محاكمة رقيب شرطة صدم طالب وأسفر عن مصرعه

أرشيفية

مراسل«ONA»:

حددت محكمة جنح الزيتون، جلسة 3 ديسمبر المقبل، لنظر أولي جلسات محاكمة رقيب شرطة، لإتهامه بالإصطدام بطالب أثناء وقوفه في إشارة جسر السويس، مما أسفر عن مصرعه.

وبمواجهة الرقيب إعترف بتهمة القتل الخطأ.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة عن مصرع طفل دهسته سيارة بإشارة جسر السويس.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة رقيب الشرطة حجاج عوض حسن، تابع لمرور الزيتون بقيادة سيارة ميكروباص تركها قائدها وفر من الأجهزة الأمنية لركنها بجانب الطريق، تصادف مرور طفل عمره 14 عامًا وصدمه ولقي مصرعه في الحال وتم نقل الجثة للمشرحة.

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