برلمانية: استيراد 146 صنف ناقص من الأدوية..وأشكر الحكومة على استجابتها

صرحت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بأنها تثمن دور وزارة الصحة باستجابتها لما نادت به منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث قامت وزارة الصحة باستيراد 146 صنفًا ناقصًا من الأدوية المستوردة ، وتمت مخاطبة الشركات الأجنبية، ومن المقرر وصول أول شحنة منتصف الشهر المقبل.

وقالت النائبة ، في تصريح صحفي، إن الشحنة تشمل جميع الأدوية المهمة والحساسة للمريض المصرى للأورام، وزراعة الكلى، والكبد، والألبومين البشرى، والتخدير والطوارئ، ومشتقات الدم، وجميع المستحضرات الحيوية، وتكفى احتياجات مصر من الأدوية المستوردة المهمة لمدة تتراوح بين عام وعامين لحين وضع حلول جذرية لمشكلة الدواء.

وأشارت الي أنها تشكر وزير الصحة، على قراره بإتخاذ عدة إجراءات لفتح السوق الدوائية المصرية أمام الشركات العالمية وسرعة تسجيل مستحضراتها بأسعار تسمح لهم بتحقيق هامش ربح.

وأوضحت، أنه من ضمن القرارات التى تم إتخاذها تسجيل المستحضرات الدوائية الحاصلة على شهادة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والتى تعرف بـ «FDA»، وشهادة الوكالة الأوروبية للأدوية والتى تعرف بـ«EMA» خلال شهر واحد من تقديم ملف التسجيل، بدلاً من الإنتظار لأوقات طويلة قد تصل إلى سنوات، أما المستحضرات الدوائية الحاصلة على إحدى الشهادتين العالميتين السابقتين، سواء الشهادة الأمريكية أو الأوروبية فيكون التسجيل فى خلال شهرين فقط من تقديم ملف التسجيل.

وأضافت، أن تلك الإجراءات التى تم إتخاذها جاءت كخطوة إجرائية للإسراع بعملية تسجيل الدواء فى مصر، فى إطار ما وجه به المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لحل تلك الأزمة وتخفيف معاناة المواطنين وآلامهم، وهو ما يستوجب الشكر.