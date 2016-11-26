ستيفن سيجال يستلم جواز سفره الروسي

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الممثل الأمريكي ستيفن سيجال Steven Seagal جواز سفر روسيا، وقال إنه يأمل أن يكون ذلك رمزاً يظهر بدء تحسن العلاقات بين واشنطن وموسكو.

وفي حفل وقع فيه سيجال على جواز سفره الجديد أمام بوتين قال الرئيس الروسي: "أود أن أهنئك وآمل أن يكون ذلك -رغم صغره- بادرة ومؤشرا على التطبيع التدريجي في العلاقات بين البلدين."

يشار الى أنه سبق لبويتن أن منح الجنسية الروسية في العام 2013 للممثل الفرنسي جيرار ديبارديو Gérard Depardieu الذي قرر الاستغناء عن جنسيته الفرنسية بسبب مشكلة بالضرائب.

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