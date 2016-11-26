14 يناير.. الحكم على 19 متهما بالتظاهر وإثارة الشغب بمنطقة وسط القاهرة

كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، حجز محاكمة 19 شابًا بتهمة التظاهر بدون تصريح وإثارة الشغب بمنطقة وسط القاهرة، لجلسة 14 يناير، للحكم.

وكان المستشار حسام إبراهيم رئيس نيابة قصر النيل، أحال 19 شابًا لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح وإثارة الشغب بوسط البلد، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.

وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار محمد ممدوح، مدير النيابة ووكلاء النيابة معتز زكريا وطاهر سبالة وأحمد سلامة، أن المتهمين حرّضوا المواطنين على التظاهر بدون ترخيص، وألقى القبض عليهم فى شوارع وسط البلد.