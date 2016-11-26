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الداخلية السعودية: قاتل جندى القوات المسلحة بـ"تبوك" ينتمى لداعش

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الداخلية السعودية: قاتل جندى القوات المسلحة بـ"تبوك" ينتمى لداعش الداخلية السعودية: قاتل جندى القوات المسلحة بـ"تبوك" ينتمى لداعش

>كتب مصطفى عنبر

صرّح المتحدث الأمنى بوزارة الداخلية بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على قاتل الجندى أول بالقوات المسلحة عبدالله بن ناصر بن مضحى الرشيدى وهو يقود سيارته الخاصة على الطريق الدائرى فى مدينة تبوك

 

وقال أنه وبالإشارة إلى جريمة إطلاق النار التى تعرض لها الجندى أول بالقوات المسلحة عبدالله بن ناصر بن مضحى الرشيدى وهو يقود سيارته الخاصة على الطريق الدائرى فى مدينة تبوك صباح الأحد الماضى ونتج عنها مقتله، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على قاتل، ويدعى هايل بن زعل بن محمد العطوى (سعودى الجنسية) وضبط بندقية رشاش ثبت من خلال الفحوص المعملية أنها السلاح الذى استخدم فى الجريمة ، كما ألقي القبض على سبعة أشخاص آخرين لعلاقتهم بالقضية .

 

وأقر الجانى بتبنيه فكر داعش الإرهابى و قيامه بارتكاب جريمته استجابة لدعوة التنظيم باستهداف العسكريين ، وما تزال التحقيقات مستمرة معه ومع بقية الموقوفين في هذه القضية، وسوف يعلن عما يستجد في حينه.

 


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