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أشرف زكي: انتظروا دار مسنين للفنانين..ومشروع الإسكان سينتهي خلال عام

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أشرف زكي: انتظروا دار مسنين للفنانين..ومشروع الإسكان سينتهي خلال عام أشرف زكي: انتظروا دار مسنين للفنانين..ومشروع الإسكان سينتهي خلال عام

أشرف زكي – أرشيفية

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، إن مشروع الإسكان الخاص بالفنانين ، سيتم الانتهاء منه خلال عام من الآن ، مؤكدا أنه تولى شئون النقابة وهذا المشروع موجود قائلا “يعني أنا بستكمل مشروع تم الاتفاق عليه وكان من السهل أن أحيل هذا المشروع للنايبة لمتابعة سبب تأخره لكني فضلت عدم استهلاك الوقت وإطالة المدة لذا أعد زملائي بأن يتم تسليم هذا المشروع قبل رمضان بعد القادم ” .. موضحا أنه سيفتتح خلال الشهور الثلاثة المقبلة دار مسنين خاصة بالفنانين .

وعرض زكي خلال لقاءه ببرنامج لقاء السبت المذاع على الراديو 9090 والذي تقدمه الإعلامية معتزة مهابة ، بعض الصور الخاصة بالمشروع الإسكاني للفنانين ، على الصفحة الخاصة بالراديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” .

وحول الأزمة المثارة حاليا بين الفنان أحمد الفيشاوي والمنتجة ناهد فريد شوقي ، فال نقيب الممثلين أنه خلال اجتماع مغلق بينه وبين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما والمحامي الخاصة بالمنتجة ناهد فريد شوقي ، أنه لا بد من إنهاء الأزمة بالطرق الودية ، مؤكدا عدم إنحيازه لأي طرف من الطرفين، لافتا إلى أن حل الأزمة خلال الأيام المقبلة وارد جدا .

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