القبض على طبيب أسنان معين بالصحة بأوراق مزورة ويتقاضى راتبا منذ 16 عاما

وأكدت التحريات أن المتهم قدم المستندات المقلدة للمجلس الأعلى للجامعات وصدر قرارا بمعادلة درجة بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان الحاصل عليها المتهم من الخارج بدرجة البكالوريوس فى طب وجراحة الفم والأسنان التى تمنحها الجامعات المصرية، ثم تقدم لمسئولى نقابة أطباء أسنان مصر بتلك المستندات المزورة، وتم قيده بالنقابة بمهنة طبيب أسنان، ثم تقدم لوزارة الصحة المصرية وتم تعيينه بوزارة الصحة بمهنة طبيب أسنان بمحافظة الشرقية، وحصل على ترخيص مزاولة مهنة من وزارة الصحة، وقام بافتتاح عيادتين بمحافظى الشرقية والمنوفية.

وأضافت التحريات أن المتهم كان يعمل فنى أسنان ثان بإحدى كليات طب الأسنان خلال الفترة من 12/2/2000 حتى 1/3/2016 "تاريخ استقالته" وأنه لم ينقطع عن العمل خلال فترة عمله، ولم يحصل على أى إجازات، ويقوم بصرف راتبه بصفة منتظمة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر نقابة أطباء أسنان مصر، وبحوزته شهادات دراسية مزورة، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.