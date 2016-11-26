القبض على طبيب أسنان معين بالصحة بأوراق مزورة ويتقاضى راتبا منذ 16 عاما

>كتب محمود عبد الراضى
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة مهنة طبيب أسنان بموجب مستندات وشهادات مزورة.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام "علاء. م." 36 سنة حاصل على معهد فنى صحى ومقيم بمحافظة الشرقية، بتزوير شهادات دراسية عبارة عن مستخرج رسمى بنجاح طالب يفيد حصوله على شهادة ثانوية عامة عام 2007 على خلاف الحقيقة، وبيان يفيد حصوله على شهادة ثانوية عامة بمجموع درجات 377 من الدرجة العظمى 400 درجة على خلاف الحقيقة، وشهادة تخرج منسوبة إلى إحدى كليات طب الأسنان تفيد حصوله على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان عام 2014 من إحدى الجامعات بإحدى الدول العربية، وبيان درجات يفيد حصوله على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان بتقدير عام جيد جداً .
وأكدت التحريات أن المتهم قدم المستندات المقلدة للمجلس الأعلى للجامعات وصدر قرارا بمعادلة درجة بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان الحاصل عليها المتهم من الخارج بدرجة البكالوريوس فى طب وجراحة الفم والأسنان التى تمنحها الجامعات المصرية، ثم تقدم لمسئولى نقابة أطباء أسنان مصر بتلك المستندات المزورة، وتم قيده بالنقابة بمهنة طبيب أسنان، ثم تقدم لوزارة الصحة المصرية وتم تعيينه بوزارة الصحة بمهنة طبيب أسنان بمحافظة الشرقية، وحصل على ترخيص مزاولة مهنة من وزارة الصحة، وقام بافتتاح عيادتين بمحافظى الشرقية والمنوفية.
وأضافت التحريات أن المتهم كان يعمل فنى أسنان ثان بإحدى كليات طب الأسنان خلال الفترة من 12/2/2000 حتى 1/3/2016 "تاريخ استقالته" وأنه لم ينقطع عن العمل خلال فترة عمله، ولم يحصل على أى إجازات، ويقوم بصرف راتبه بصفة منتظمة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر نقابة أطباء أسنان مصر، وبحوزته شهادات دراسية مزورة، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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