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بالصور.. الرئيس اليمنى يصل العاصمة المؤقتة عدن

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>كتب مصطفى عنبر

وصل الرئيس عبدربه منصور هادى، رئيس الجمهورية اليمنية، ظهر اليوم إلى العاصمة المؤقته عدن للوقوف على اوضاع المدينة واحتياجات ابنائها على مختلف المستويات الخدمية والمعيشية والامنية.

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وسيلتقي الرئيس هادى بالفعاليات الاجتماعية والوطنية والسلطات المحلية والعسكرية والامنية فى عدن والمحافظات المجاورة لها.

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كما سيعمل رئيس الجمهورية على تذليل وحل الكثير من القضايا العاجلة و الملحة لمصلحة المواطن وخدمة المجتمع.

 

وكان في استقبال الرئيس هادى والوفد المرافق له فى مطار عدن الدولى ،كلاً من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب، ومحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ، ومحافظ البنك المركزي منصر القعيطي ، وقائد المنطقه العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن محمد، وعدد من الوزراء والنواب والقيادات التنفيذية والمحلية بعدن والقيادات العسكرية والامنية والشخصيات الاجتماعية.

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وضم الوفد المرافق للرئيس اليمنى كلا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ، ومستشاروا رئيس الجمهورية اللواء صالح عبيد احمد ، وياسين مكاوي ، و عبدالعزيز المفلحي ،و محمد موسى العامري ، ووزير الشباب والرياضة نائف البكري ،ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.


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