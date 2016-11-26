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رئيس "حقوق الإنسان" بالبرلمان: اللجنة تتجه لإلغاء العقوبات بقانون التظاهر

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رئيس "حقوق الإنسان" بالبرلمان: اللجنة تتجه لإلغاء العقوبات بقانون التظاهر رئيس "حقوق الإنسان" بالبرلمان: اللجنة تتجه لإلغاء العقوبات بقانون التظاهر

>كتب - نورا فخرى

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك خارطة طريق وضعتها اللجنة لمسارها خلال دور الانعقاد الثانى، لافتا إلى أن هناك عدد من مشروعات القوانين التى ستعدلها اللجنة منها قانون التظاهر، قائلًا : " نتجه إلى إلغاء مادة العقوبات بقانون التظاهر لاسيما بعد ثورتين، فقانون العقوبات شامل".

وقال عابد خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم السبت، فى وجود ممثلى شباب الأحزاب السياسية، إنه يتمنى إحداث طفرة فى قانون التظاهر السلمى، مثلما شهد المجلس طفرة بإقرار قانون بناء وترميم الكنائس.

وأضاف عابد، أن من ضمن القوانين التى ستعدلها اللجنة، قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان الشهر المقبل، لافتًا إلى أنه مع أن يضم التشكيل الجديد للمجلس عدد كبير من الشباب، بجانب إعداد قانون مكافحة التمييز، والذى لابد أن يضم عقوبة رادعة لمن يقوم بممارسة التمييز. 

وتابع عابد، أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية سواء فى محافظات المختلفة أو السجون، لافتًا إلى أن اللجنة ستنظم 64 زيارة للسجون والأقسام، وفقًا لخطتها خلال دور الانعقاد الثانى.


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