التشغيل التجريبي لخطوط النقل الداخلي بمدينة بدر.. ديسمبر المقبل

أكد المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن جهاز المدينة يساعد الأجهزة المختصة في توفير السلع والخدمات الأساسية بأسعار مناسبة، للتيسير على الأهالي، ومحاربة الغلاء، ومواجهة المتلاعبين بالسلع المدعومة.

وأكد أن جهاز المدينة قام بالاتفاق على إمداد المدينة بخطوط نقل داخلي من وإلى مجاورات الحي الثاني، والإسكان الاجتماعي، وإسكان المحافظة، وابني بيتك، مرورًا بالحيين الأول والثالث، حيث تم تخصيص 5 سيارات تعمل بمتوسط ورديتين في اليوم.

كما تم توفير أتوبيسين يوم الأربعاء من كل أسبوع لتوفير خدمة الوصول إلى سوق المدينة، وتم الاتفاق على تخصيص 3 مشرفي حركة لمتابعة وضبط توقيتات ومعدلات التقاطر بين السيارات، وسيتم تخصيص رقم تليفون ثابت لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بتعاملهم مع سيارات النقل الداخلي، مؤكدأ أن الأجرة موحدة “جنيه واحد” للمواطنين، ومجانًا لتلاميذ المدارس بالزي المدرسي ذهابًا وإيابًا، وسيتم التشغيل التجريبي للخطوط الجديدة بداية ديسمبر المقبل.

وقال فهمى: إنه تم توفير سيارة متنقلة لبيع اللحوم والدجاج بأسعار تتراوح بين 39 جنيهًا لكيلو اللحم و20 جنيهًا لكيلو الدجاج، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة، في مناطق الإسكان الاجتماعي، وإسكان المحافظة، وأمام السوق الرئيسي بالمدينة، وسيتم تعميمها على باقي مناطق المدينة لاحقًا.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: قام جهاز المدينة بالاتفاق مع شركة “بوتا جاسكو”، وقسم شرطة مدينة بدر، بتوفير 300 أنبوبة غاز بأسعار مناسبة، وتم الاتفاق مع أصحاب مستودعات أنابيب الغاز، على بيع الأنبوبة بـ15 جنيهًا أمام المستودع، وبـ20 جنيهًا داخل الأحياء والمجاورات، وفي حالة المخالفة سيتم عمل محضر رسمي بقسم شرطة مدينة بدر.

وأوضح المهندس مصطفى فهمي أنه تم تسليم حضانة الياسمين بمنطقة الإسكان الاجتماعى، إلى وزارة التضامن الاجتماعي تمهيدًا لتشغيلها خلال الفترة القادمة.