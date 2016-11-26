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إلغاء سفر إماراتي حاول تهريب 160 ألف جنيه الي أبو ظبي بمطار القاهرة

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إلغاء سفر إماراتي حاول تهريب 160 ألف جنيه الي أبو ظبي بمطار القاهرة إلغاء سفر إماراتي حاول تهريب 160 ألف جنيه الي أبو ظبي بمطار القاهرة

أرشيفية – مطار القاهرة

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي، اليوم السبت ، من ضبط راكب إماراتي حاول تهريب 160 ألف جنيه الي أبو ظبي ، مخالفًا قانون إنتقال النقد المصري، الذى يسمح للراكب بإصطحاب ٥ آلاف جنيه فقط .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات ركاب رحلة الإتحاد المتجهة الي ابوظبي ، اشتبه رجال التأمين في الراكب الاماراتي ، وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها علي مبلغ 160 ألف جنيه، حيث تم ضبطه وإلغاء سفره.

وأمر اللواء فهمى مجاهد، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بإتخاذ الاجرءات القانونية المتبعة مع الراكب.

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