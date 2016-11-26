إلغاء سفر إماراتي حاول تهريب 160 ألف جنيه الي أبو ظبي بمطار القاهرة

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي، اليوم السبت ، من ضبط راكب إماراتي حاول تهريب 160 ألف جنيه الي أبو ظبي ، مخالفًا قانون إنتقال النقد المصري، الذى يسمح للراكب بإصطحاب ٥ آلاف جنيه فقط .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات ركاب رحلة الإتحاد المتجهة الي ابوظبي ، اشتبه رجال التأمين في الراكب الاماراتي ، وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها علي مبلغ 160 ألف جنيه، حيث تم ضبطه وإلغاء سفره.

وأمر اللواء فهمى مجاهد، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بإتخاذ الاجرءات القانونية المتبعة مع الراكب.