أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ -
بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل محاكمة أمين شرطة الزيتون المتهم بدهس طالب لجلسة 3 ديسمبر

Google+ Print
تأجيل محاكمة أمين شرطة الزيتون المتهم بدهس طالب لجلسة 3 ديسمبر تأجيل محاكمة أمين شرطة الزيتون المتهم بدهس طالب لجلسة 3 ديسمبر

>كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنح الزيتون، برئاسة المستشار محمود صبرى، وأمانة سر صبحى يعقوب، تأجيل أولى جلسات محاكمة أمين شرطة المتهم بدهس طالب، لجلسة 3 ديسمبر، للاطلاع.

كانت نيابة الزيتون، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، أمرت بإحالة أمين شرطة، محبوسا، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، لدهسه تلميذا بسيارة ميكروباص أثناء وقوف المجنى عليه أعلى الرصيف، حيث وجهت له النيابة تهمة القتل الخطأ.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن حملة أمنية كانت تقف بمنطقة الزيتون لرصد المخالفات المرورية بمنطقة جسر السويس، حيث تم ضبط سيارة ميكروباص لا تحمل أى أرقام، وبمجرد استيقاف السائق قام بفتح الباب وفر هارباً، وأثناء قيام أمين شرطة تابع للمرور بركن الميكروباص على يمين الطريق بمنطقة جسر السويس ولم يتمكن من قيادة السيارة التى ارتطمت بالرصيف، واصطدمت بطالب إعدادى فى الرابعة عشر من عمره كان خارجا من مدرسته، ما أدى إلى مصرعه فى الحال.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365