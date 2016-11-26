تأجيل محاكمة أمين شرطة الزيتون المتهم بدهس طالب لجلسة 3 ديسمبر

كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنح الزيتون، برئاسة المستشار محمود صبرى، وأمانة سر صبحى يعقوب، تأجيل أولى جلسات محاكمة أمين شرطة المتهم بدهس طالب، لجلسة 3 ديسمبر، للاطلاع.

كانت نيابة الزيتون، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، أمرت بإحالة أمين شرطة، محبوسا، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، لدهسه تلميذا بسيارة ميكروباص أثناء وقوف المجنى عليه أعلى الرصيف، حيث وجهت له النيابة تهمة القتل الخطأ.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن حملة أمنية كانت تقف بمنطقة الزيتون لرصد المخالفات المرورية بمنطقة جسر السويس، حيث تم ضبط سيارة ميكروباص لا تحمل أى أرقام، وبمجرد استيقاف السائق قام بفتح الباب وفر هارباً، وأثناء قيام أمين شرطة تابع للمرور بركن الميكروباص على يمين الطريق بمنطقة جسر السويس ولم يتمكن من قيادة السيارة التى ارتطمت بالرصيف، واصطدمت بطالب إعدادى فى الرابعة عشر من عمره كان خارجا من مدرسته، ما أدى إلى مصرعه فى الحال.