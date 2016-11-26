تأجيل محاكمة 10 متهمين بحرق حجز قسم حلوان لـ 26 فبراير

كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 10 عناصر أشخاص بحرق حجز قسم شرطة حلوان لجلسة 26 فبراير، لحضور المتهمين.

كانت الأجهزة الأمنية قبضت على كل من: محمد فتح الله، محمد ممدوح، خالد علي، شعبان فؤاد، السيد سلطان، محمود عبد اللطيف، شعبان مسعد، محمود حمدي، ياسر صبري، أحمد عبد الكريم، بتهمة حرق حجز قسم شرطة حلوان.

وجاء ذلك عقب نشوب مشاجرة بين اثنين من المتهمين المسجونين احتياطيًا على ذمة قضايا أخرى، داخل حجز قسم شرطة حلوان تدخل على إثرها باقى المسجونين، مما أسفر عن إشعالهم البطاطين وحرق الحجز حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتحرر المحضر رقم 11952 لسنة 2014 جنايات حلوان.