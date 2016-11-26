تأجيل قضية غرق مركب رشيد للإطلاع بجلسة 17 ديسمبر المقبل

قرر المستشار عمرو عبد الملك رئيس محكمة جنح رشيد، قبل قليل، تأجيل القضية رقم 4974 إدارى رشيد لسنة 2016 كلى 17463 ، الخاصة بحادث غرق مركب رشيد، والذى راح ضحيته 203 أشخاص والمتهم فيها 57 شخصا لجلسة 17 من شهر ديسمبر المقبل لإطلاع المحامين على القضية مع إستمرار حبس المتهمين .

وكان اليوم السابع انفرد بنشر القيد والوصف فى القضية رقم 4974 إدارى رشيد لسنة 2016 كلى 17463 والخاصة بحادث غرق مركب رشيد، والذى راح ضحيته 203 أشخاص والمتهم فيها 57 شخصا، والتى ستنظر بعد قليل بمحكمة جنح رشيد بالبحيرة.

ووجهت نيابة شمال دمنهور الكلية برئاسة المستشار على حسن رئيس النيابة وبإشراف المستشار عبد العزيز عليوة المحامى العام الأول لنيابات شمال دمنهور 6 تهم للمتهمين فى القضية رقم 4974 إدارى رشيد لسنة 2016 كلى 17463، والخاصة بحادث غرق مركب رشيد والذى راح ضحيته حتى 203 أشخاص والمتهم فيها 57 شخصا .

وجاء نص اتهام النيابة كالأتى :

> "إنه فى يوم 21/9/2016 تسببوا جميعا خطأ بموت عطيات أحمد السيد أحمد حسن وآخرين عددهم 148 شخصا كما هو مبين أسماءهم بأوراق التحقيقات، و41 شخصا مجهولى الهوية وذلك بسبب الإهمال والرعونة واستخدام المركب المسماة الرزق بإذن الله فى الغرض غير المخصص لها، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية وتعريض حياة أطفال للخطر (سامح محمد أحمد عبد الدايم ) وآخرين وعددهم 61 .

وأضافت النيابة أن المتهمين من الأول حتى الثامن ومن العاشر حتى الرابع والعشرين ومن السابع والعشرين حتى الثالث والثلاثين ومن الثالث والثلاثين حتى الواحد والأربعين ومن الواحد والخمسين حتى الثالث والخمسين تحصلوا على مبالغ نقدية وسندات دين كما هو مبين بأوراق التحقيقات المملوكة باسم أحمد محمد درويش وآخرين، وعددهم 348، كما هو مبين أسماءهم بالأوراق، وذلك للسفر إلى إيطاليا بطريقة غير آمنة، وأن المتهمين من أربعة وخمسين حتى السابع والخمسين أخفوا بأنفسهم المتهمون الخامس والسابع والثانى عشر وكان صادر لهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة.

وقالت النيابة، إن المتهمين الثانى والثالث قاموا بمزاولة مهنة إلحاق عمالة للخارج بدون ترخيص، وأن المتهم الأول بصفته مالك الوحدة البحرية الرزق بإذن الله استخدمها فى السفر بدون ترخيص ودون الوجه المبين لها، وأن المتهم الثالث والثلاثون والمتهم الواحد والأربعون بصفتهما مالكى الوحدات البحرية غزال الجديدة والحاج فتحى عابدين استخدموها بالمخالفة لشروط الترخيص المرخص لها .

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