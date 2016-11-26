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القبض على خلية إرهابية بمنطقة المرج تتواصل مع تنظيم داعش الإرهابى

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القبض على خلية إرهابية بمنطقة المرج تتواصل مع تنظيم داعش الإرهابى القبض على خلية إرهابية بمنطقة المرج تتواصل مع تنظيم داعش الإرهابى

>كتبت ندى سليم

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على خلية إرهابية جديدة بمنطقة"المرج" مكونة من 4 متهمين، بعد ورود تحريات الأمن الوطنى التى كشفت عن تورط المتهمين فى التواصل مع الجماعات الإرهابية، على ذمة القضية رقم 11523 لعام 2016، إدارى المرج.

 

وحققت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، مع المتهمين على مدار يومين متتاليين، وهم خالد.ع، مندوب مبيعات ويبلغ من العمر 34 عاما، وحمدى.م، 55 عاما، موظف بشركة الكهرباء، ومصطفى .ش، 27 عاما، مهندس كمبيوتر، والمتهم الرابع يدعى خالد.م، 46 عاما.

 

كانت النيابة حققت مع اثنين من المتهمين يوم الخميس الماضى، واستأنفت بقية التحقيقات مع المتهمين الأخرين، بعد أن وردت تحريات من الأمن الوطنى تكشف عن تورط المتهمين الأربعة فى الإنضمام لتنظيم داعش الإرهابى، والتحريض على التظاهر، وتكوين وترأس وقيادة جماعة إرهابية من شأنها القيام بعمليات ارهابية ضد مؤسسات الدولة، وإثارة الفوضى.

 


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