السودان فوق صفيح ساخن..عصيان مدنى ونشطاء الجيش للوقوف مع الشعب

كتب- مصطفي حمزة

دشن نشطاء سودانيون، «هاشتاج» بعنوان”اقعد في بيتك -عصيان مدني”، يدعون خلاله الجيش للوقوف مع الشعب، وذلك تأكيدًا على استمرار دعوات العصيان المدنى، والمقرر لها أن تبدأ غدًا الأحد وتستمر لمدة يومين.

وجاء ذلك التصعيد عقب المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الجمعة، وزير الصحة السودانى بحر إدريس أبو قردة، وأعلن خلاله أن الرئيس عمر البشير أصدر قرارًا جمهوريًا، ينص على إقالة أمين عام مجلس الأدوية والسموم، وإلغاء قائمة أسعار الأدوية التى أعلن عنها الأخير.

وقال “بحر” إن أمين المجلس إرتكب خطًأ فادحًا بإصدار قائمة جديدة لأسعار الأدويه، وتضمنت أدوية تدعمها الحكومه.

على الجانب آخر، أكد أطباء سودانيين، أن الإجراء الأخير ما هو إلا محاولة لإخماد دعوات الاعتصام،حيث نص القرار على اكتفاء الحكومة بدعم أدوية الأمراض المزمنه فقط،وهى (الضغط _السكر _الشلل الرعاش_الصرع_الامراض النفسيه).

وتنص مطالب دعوات العصيان على إعادة الدعم للادويه،عودة العلاج المجاني بالمستشفيات الحكومية، إعادة دعم السلع الاستهلاكية، دعم التعليم دعمًا كاملًا، بالإضافه إلى إقالة الحكومة الحالية وإجراء انتخابات لتشكيل أخرى.

يذكر أن، “العصيان” يقوم على عدم الذهاب للعمل والمدارس والجامعات، وإغلاق محطات الوقود والمحلات، بالإضافة لتوقف وسائل المواصلات من الأحد حتى الثلاثاء 2 نوفمبر.