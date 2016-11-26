مجلس الشورى البحرينى: قد يتم تشكيل "الاتحاد الخليجى" بدون سلطنة عمان

كتب مصطفى عنبر

قال غانم البوعينين وزير شئون مجلس الشورى والنواب البحرينى، إن دول مجلس التعاون الخليجى قد تشكل "الاتحاد الخليجى" بدون سلطنة عمان.

وأوضح الوزير البحرينى فى حوار لصحيفة "الحياة"، نشرته اليوم السبت، أن ملف "الاتحاد الخليجى" سيكون حاضرا فى قمة قادة دول مجلس التعاون التى تستضيفها بلاده الشهر المقبل، قائلا "موقف مسقط " من الاتحاد معروف ويحترم؛ ولكن يجب ألا نقف عند هذا الحد، وقد يكون هناك اتحاد ويبقى مجلس التعاون موجودا لمن يرغب".

وأضاف "الاتحاد الخليجى لو أقيم فسيكون متقدما كثيرا عن مجلس التعاون، بمعنى أن الدول التى ترغب فى الانضمام إليه بالخطوات السياسية والاقتصادية وغيرها، ستكون فى حال متقدمة على مرحلة مجلس التعاون، ومن يريد أن يكون فى التعاون فليبق (...) وعُمان مقدرة".

وأوضح البوعينين أنه "ربما من الصدف أن السلطان قابوس (حاكم عُمان)، هو الوحيد الذى بقى من قادة دول الخليج الذين أسسوا مجلس التعاون، ووقعوا ميثاقه. ومن دون شكٍ، حكمة عُمان لا يستغنى عنها، ولكن يجب ألا نقف عند موقف واحد، وأعتقد أن هناك دائما حلولا يمكن أن توصلنا إلى الاتحاد".

وأشاد الوزير البحرينى بالتقارير التى ترصد الاتحاد الخليجى من دول المجلس قائلا: "إن هناك توجها جيدا من الدول الأعضاء لهذا المشروع، وكلفنا المركز الإحصائى فى مسقط، المتابعة على أرض الواقع وأستطيع أن أقول إن الأمور جيدة".

يذكر أن مملكة البحرين تكرر تأكيداتها على ضرورة "الاتحاد الخليجى"، وتعتبره هدفا "لا مناص عنه"، بحسب رئيس الوزراء البحرينى الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، الذى أكد قبل أيام، أن القمة الخليجية المقبلة ستركز على "تقوية البيت الخليجى".