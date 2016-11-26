الداخلية الكويتية تنشر صور قاتلى الشيخ صباح مبارك الصباح و2 آخرين

كتب مصطفى عنبر

أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية، ممثلة فى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين قاتلى الشيخ صباح مبارك الناصر الصباح واثنين آخرين بمنطقة حولى أمس، فى أقل من 24 ساعة من وقوع الجريمة، بعد عمليات بحث وتحريات مكثفة وسماع شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة بالعقار محل الواقعة.

وذكر بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى فى الوزارة، أن التحريات كشفت أن المتهم الأول (م. ع. ن.) إيرانى الجنسية مواليد 1976 ويعمل طباخاً لدى صاحب المسكن، وكبل الضحايا من الأيدى والأرجل تمهيداً لإتمام الجريمة، والمتهم الثانى (ع. م. ب.) إيرانى الجنسية أيضاً من مواليد 1985 هو من نفذ جريمة القتل بواسطة مسدس، بعد أن وضع الاثنان سيناريو لخطة تنفيذ العملية.

وحول ملابسات الجريمة، قالت إدارة الإعلام الأمنى، إنه "فى يوم الواقعة كان المتهم الأول متواجداً فى الشقة محل الجريمة، واتصل بالمتهم الثانى لتنفيذ الخطة التى اتفقا عليها، بعد أن حددا التوقيت المناسب لتنفيذ الجريمة".

وعند حضور المتهم الثانى، قام الأول بفتح باب الشقة، ثم قام الاثنان بتهديد الضحايا بالسلاح وتكبيلهم، وارتكبا الجريمة وسرقا مبلغاً قدره 276 ألف دينار كويتى وثلاثة أسلحة خاصة بصاحب المسكن، ثم لاذا بالفرار".

وأوضحت إدارة الإعلام الأمنى، فى بيان لها، أن "إدارة مباحث حولى تمكنت من ضبط المتهم الأول فى منطقة سلوى، والثانى بأحد الفنادق بمحافظة حولى، بعدما كشفت التحريات النية المبيتة للمتهم للهروب إلى خارج البلاد، لافتة إلى أنه بمواجهة الاثنين بالتحريات أقرا واعترفا بارتكاب الجريمة، وأدليا بوصف تفصيلى للواقعة، كما أرشدا الأجهزة الأمنية عن مكان إخفاء المبلغ المسروق، وكذلك السلاح المستخدم فى الجريمة والأسلحة التي تمت سرقتها أيضاً من صاحب المسكن، وتم تحويل المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.