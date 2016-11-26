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تجديد حبس أمينى شرطة 15 يوما لاتهامهما بتقاضى رشوة لتهريب محبوس بالخصوص

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تجديد حبس أمينى شرطة 15 يوما لاتهامهما بتقاضى رشوة لتهريب محبوس بالخصوص تجديد حبس أمينى شرطة 15 يوما لاتهامهما بتقاضى رشوة لتهريب محبوس بالخصوص

>القليوبية – محمد قاسم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال بنها بالقليوبية، تجديد حبس أمينى شرطة للمرة الثالثة، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالحصول على مبالغ من أسرة أحد المتهمين فى قضايا سلاح ومخدرات مقابل تهريبه من قسم شرطة الخصوص.

كانت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، قد ألقت القبض على المتهم "أحمد.ح" الهارب من تنفيذ أحكام فى قضايا مخدرات وسلاح، وتم عرضه على النيابة، فتم إخلاء سبيله فى إحدى القضايا، وقررت النيابة إخلاء سبيله ما لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى، على أن يتم إرجاعه إلى قسم شرطة الخصوص، وبعد أن عاد للقسم هربه أمينا شرطة من القسم بعد إخفاء بعض القضايا الخاصة به مقابل حصولهما على مبالغ مالية من أسرته.

واكتشف المقدم علاء عطية رئيس مباحث الخصوص هروب المتهم، فحرر محضرا اتهم فيه أمينى الشرطة "محمد.ح"، و"شحا.م" بتهريب المتهم وحصولهما على مبلغ من أسرته وألقى القبض عليهما.

تحرر محضرا بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أمر أحمد حبلص، وكيل نيابة الخصوص، برئاسة المستشار محمود سعيد رئيس النيابة، بحبس المتهمين 4 أيام بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام الأول لنيابات شمال القليوبية، وجدد قاضى المعارضات حبسهما تمهيدا لإحالتهما للمحاكمة.


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