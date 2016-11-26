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حبس محامى 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بتزوير قرارات المحاكم

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حبس محامى 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بتزوير قرارات المحاكم حبس محامى 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بتزوير قرارات المحاكم

أرشيفية

أمرت نيابة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار بكر أحمد بكر واشراف المستشار وائل شبل المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، حبس محامى 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بتزوير قرارات محكمة وتقديمها كمستندات داخل المحاكم للقضايا.

وكشفت تحقيقات هشام طه وكيل النيابة، أن المتهم استغل منزله فى تحويله لمكان لتزوير قرارات المحاكم ويقوم بالامضاء بدلًا من رؤساء الدوائر المختلفة داخل المحاكم.

تعود الواقعة عندما تم ضبط “عطا.ع.ع”، 43 سنة – محامى، أثناء تقديمه لقرار محكمة مزور لأحد الدوائر القضائية بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب.

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