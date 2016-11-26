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تأجيل محاكمة عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق لجلسة 22 أبريل

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تأجيل محاكمة عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق لجلسة 22 أبريل تأجيل محاكمة عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق لجلسة 22 أبريل

عهدى فضلى – رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار حسني الضبع، تأجيل محاكمة  محمدعهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهاني كامل أمين، القائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة السابق، في اتهامهما بالكسب غير المشروع، لجلسة 22 أبريل المقبل، لورود تقارير خبراء الكسب غير المشروع.

تضمن أمر الإحالة في القضية، اتهام عهدي فضلي وهاني كامل، بالكسب غير المشروع مستغلين أعمال وظيفتيهما نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي، بأن استغل عهدي فضلي سلطات منصبه في تمكين هاني كامل من الاستمرار في القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات، رغم علمه ببلوغه سن التقاعد وصدور حكم قضائي ببطلان استمراره في عمله.

ووجهت لهم النيابة العامة، تهم استغلال وظيفتيهما في جني ثروات طائلة على نحو يمثل كسبًا غير مشروع، حيث حصل عهدي فضلي على عائد إعلانات قدره 8 ملايين و262 ألفًا و178 جنيها، فيما حصل هاني كامل على 12 مليونًا و772 ألفًا و137 جنيهًا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الصحافة واللوائح المعمول بها في المؤسسة.

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