إنشاء كباري مشاة مزودة بسلالم متحركة على محاور رئيسية في القاهرة

أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، استكمال خطة المحافظة بإنشاء عدد من كباري المشاة على عدد من المحاور الرئيسية؛ للحفاظ على أرواح المواطنين وعدم التسبب في إعاقة مرورية لحركة انسياب سير السيارات بالتعاون مع عدد من المؤسسات والكيانات الاقتصادية الكبري، وطبقا للاحتياجات التي تم رصدها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة وجهاز هندسة وتخطيط المرور.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ التنسيقي لمتابعة خطة إنشاء عدد من كباري المشاة بالقاهرة مع مسئولي المرور وتخطيط المرور وممثلي الشركات القائمة على تنفيذ الكباري ورؤساء الأحياء المعنية وممثل جهاز التنسيق الحضاري.

وشدد عبد الحميد على ضرورة إنشاء الكباري ملحق بها مصاعد كهربائية أو سلالم متحركة لتشجيع المواطنين على استخدامها مع مراعاة إضافة الناحية الجمالية لشكل الكوبري وملائمة التنسيق المعماري للموقع مع إضافة كاميرات مراقبة للتأكد من عدم إساءة استغلاله أو وجود أي إشغالات عليه.

وأشار المحافظ إلى أن محور جوزيف تيتو بالنزهة سوف يتم إقامة 3 كباري عليه بمساهمة الشركات المؤسسات الكبرى بالمنطقة، وأنه تم الانتهاء من أحدهم بنسبة 95% وجار استكماله بتركيب المصاعد الكهربائية والكاميرات في القطاع المواجه لشركة بترو جيت والثاني سوف يقام أمام المستشفى السعودي الألماني وعلى نفقتهم والثالث أمام منطقة الملتقى العربي ووادي دجلة وفي بولاق أبو العلا تم إقامة كوبري أمام البنك الأهلي بنسبة التنفيذ 95% وجارِ استكمال بسلالم متحركة.

ووافق المحافظ على إنشاء عدد من كباري المشاة على كورنيش النيل بدار السلام والمعادي وكذلك أمام حديقة الأزهر للربط بين نفقي صلاح سالم والتسهيل على المواطنين في الانتقال بين الجهتين والتي تشهد كثافة عالية، بالإضافة إلى بدء عملية تطوير شامل لكوبري السيدة عائشة لحركة السيارات ضمن خطة تطوير الميدان بالكامل، وسرعة استكمال أعمال كوبري حلمية الزيتون وإعادة استغلاله لحركة مرور السيارات بعد إلغاء مسار خط الترام القديم من عليه.

أ ش أ