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إحالة قضية تعويض «روتانا» ضد «الهضبة» لخبراء محكمة «القاهرة الاقتصادية»

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إحالة قضية تعويض «روتانا» ضد «الهضبة» لخبراء محكمة «القاهرة الاقتصادية» إحالة قضية تعويض «روتانا» ضد «الهضبة» لخبراء محكمة «القاهرة الاقتصادية»

كتب-هاني صابر

أصدرت محكمة القاهرة الإقتصادية، اليوم السبت، حكمًا قضائيًا بإحالة الدعوى رقم ١٣٨١ لسنة ٢٠١٦ ، إلى خبراء محكمة القاهرة الإقتصادية، لإثبات كافة الأضرار التي لحقت بشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، والقضاء لها بالتعويض المطلوب وقدره أربعمائة ألف دولار .

كانت “روتانا” قد أقامت في وقت سابق، دعوى التعويض ضد عمرو دياب، بسبب بث مصنفاتها على قناة اليوتيوب الخاصة به دون الرجوع للشركة والحصول على إذن وتصريح مسبق، ومنها أغاني “عايش معاك” و “ورضيت” و “ليلي نهاري” و “بقدم قلبي” .

وأيدت محكمة الإستئناف الإقتصادية في وقت سابق ، الحكم الصادر لصالح الشركة بوقف تداول وبث مصنفات فنية تملكها روتانا ، ومنع “دياب” من نشر أغاني مملوكة للشركة على قناته الرسمية على موقع اليوتيوب.

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