"مؤتمر طب بيطرى" قناة السويس يوصى بتتشجيع الدراسات العليا وأبحاث الطب البيطرى

الإسماعيلية – جمال حراجى

أوصى المؤتمر الدولي التاسع لطب بيطرى قناة السويس والذي عقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 23 وحتى 26 نوفمبر الجاري والمتزامن مع اجتماع عمداء كليات الطب البيطرى العربية بضرورة عمل خريطة وبائيه لكافه الأمراض لأختيارافضل اللقاحات والأمصال وتقييمها المستمر فى ضوء الخريطة الجينيه المعزوله من خلال برامج متابعه الوضع الراهن للاوبئه سواء للحيوان أو الطيور.

جاء ذلك فى ختام جلسات المؤتمر والذي عقد تحت رعاية الدكتور اشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وبرئاسة الدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى وسكرتير عام الموتمر الدكتور صابر عبد العزيز شكر ومنسق الموتمر الدكتورة داليا منصور حامد.

كما أوصى الموتمر بضرورة إنشاء بنك قومي لكافه المعزولات الميكروبية أو الفيروسية لمتابعه التغيير الجيني و تغذيه مصانع اللقاحات و الأمصال بأحدث المعزولات من أماكن التربية والاهتمام بأبحاث النانوتكنولوجى فى مجالات التشخيص والسيطرة و التحكم فى الأمراض الوبائية.

وأهميه توافر مراكز رصد و فحص الحيوانات و الطيور سواء المستوردة أو البرية للحد من انتشار الاوبئه و خاصة الأمراض المشتركة( مثال مرض أنفلونزا الطيور) و الحد من انتشار تلك الاوبئه للإنسان.

ونشر ثقافة الأمان الحيوي بين المربيين و كيفيه تدريب الفنيين على التعامل فى حاله الاشتباه فى اى بؤره وبائيه والاهتمام بوضع خريطة إنتاجيه للمزارع الحيوانية بالطرق الصحية و خصوصا بمشروعات شرق التفريعة للحد من مصادر التلوث والحد من أثره على كل من الإنسان و الحيوان وتفعيل نتائج الأبحاث التطبيقية و التى تتضمن استخدام التطبيقات الحديثة فى السيطرة على الأمراض مستخدما التطبيقات الحديثة و الأقل تكلفه ومن المصادر الطبيعية.

كما طالب المؤتمر فى توصياته اليوم بضروره إنشاء جهاز رقابي للوقوف على الإجراءات الصحية المتبعة أثناء التربيه بالمزارع وأثناء خطوات الإنتاج بالمجازر أو المصانع (للحيوانات و الطيور و الأسماك) على حد سواء وتفعيل جهاز رقابي لتقييم الأعلاف و الدواء و الإشراف المباشر على المزارع الأهلية ونقل الخبرات من خلال وحدات خاصة داخل المعامل المرجعية.

و التوأمة مع الكليات بالدول العربية بالتنسيق أو بالمشاركة للتوأمة بين المناهج و المقررات الدراسية بالطب البيطرى داخل الوطن العربي و مقارنته مع المحتوى المقترح من المنظمة العالمية لصحة الحيوان والمقبول من شبكة البحر المتوسط بمؤسسات التعليم البيطرى.

والسعي لاتخاذ خطوات جادة نحو التوأمة مع إحدى الكليات أو الجامعات الأوروبية للطب البيطرى لرفع مستوى التعليم البيطرى للكلية كخطوه للحصول على الاعتماد الدولي وتشجيع الدراسات العليا وأبحاث الطب البيطرى بين أقطار الوطن العربي على ان تكون بدايتها و مقرها المعمل المركزي و ان يكون معمل مرجعي بجامعة قناة السويس بكافه إمكانياته لمجابهه الاوبئه بالوطن العربى.