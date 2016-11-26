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سقوط عاطل بحوزته تماثيل مقلدة وأقراص مخدرة بأسوان

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سقوط عاطل بحوزته تماثيل مقلدة وأقراص مخدرة بأسوان سقوط عاطل بحوزته تماثيل مقلدة وأقراص مخدرة بأسوان

>أسوان - صلاح المسن

ألقت مباحث أسوان اليوم، القبض على عاطل بحوزته كمية من العقاقير المخدرة وتماثيل أثرية مقلدة ، تم تحريز المضبوطات والتحفظ علي المتهم تحت تصرف النيابة المختصة لتولى التحقيق .

 تلقي اللواء مجدي موسي مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بضبط المتهم " شاذلي .ع "-  36 سنة عاطل -  وبحيازته  300 قرص مخدر ومجموعة من التماثيل المصنوعة من الحجر الجيري مختلفة الأحجام فى أحد الأكمنة بدائرة مركز كوم أمبو، بمواجهة المتهم ، اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار ، والتماثيل بغرض استخدامها للنصب على الراغبين فى شراء تماثيل أثرية  - حسبما أفادت الشرطة - .

  تحرر عن ذلك المحضر رقم  5034 لسنة  2016 م إداري مركز كوم امبو   وجارى عرض المتهمين علي النيابات المختصة للتحقيق .

 

 


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