سقوط عاطل بحوزته تماثيل مقلدة وأقراص مخدرة بأسوان

أسوان - صلاح المسن

ألقت مباحث أسوان اليوم، القبض على عاطل بحوزته كمية من العقاقير المخدرة وتماثيل أثرية مقلدة ، تم تحريز المضبوطات والتحفظ علي المتهم تحت تصرف النيابة المختصة لتولى التحقيق .

تلقي اللواء مجدي موسي مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بضبط المتهم " شاذلي .ع "- 36 سنة عاطل - وبحيازته 300 قرص مخدر ومجموعة من التماثيل المصنوعة من الحجر الجيري مختلفة الأحجام فى أحد الأكمنة بدائرة مركز كوم أمبو، بمواجهة المتهم ، اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار ، والتماثيل بغرض استخدامها للنصب على الراغبين فى شراء تماثيل أثرية - حسبما أفادت الشرطة - .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5034 لسنة 2016 م إداري مركز كوم امبو وجارى عرض المتهمين علي النيابات المختصة للتحقيق .