عشان الشاى المشروب الرسمى للمصريين.. 4 أخطاء يجب تجنبها للتمتع بفوائده

كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 4 أخطاء يجب تجنبها عند شرب الشاى، لأنه مصدر غنى بالفيتامينات والمعادن، كما أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث فى جميع أنحاء العالم العديد من الفوائد الصحية لأنواع مختلفة من الشاى، لذا يجب تجنب تلك الأخطاء والتى تتضمن الآتى:

1.تجنب إضافة اللبن إلى الشاى:

لأنه عند إضافة اللبن للشاى فإنه لا يؤدى إلى فقدان الوزن، لأن اللبن يحتوى على مواد غذائية تعيق فقدان الوزن، كما أن اللبن مع الشاى له العديد من الآثار الجانبية.

2.البعد عن إضافة السكر إلى الشاى:

لأن إضافة السكر إلى الشاى يعنى مزيداً من السعرات الحرارية، لذا فمن الأفضل إضافة العسل لطعم أفضل بدلا من السكر.

3.تجنب إعادة تسخين الشاى:

لأن إعادة تسخين الشاى تمنع الفوائد الصحية الطبيعية الموجودة بالشاى، فمن الأفضل شرب كوب واحد طازج فى اليوم يومياً للاستفادة من فوائده الصحية.

4.لا يجب شرب الشاى فى كل وقت:

فمن الأفضل شربه فى وقت معين، على سبيل المثال فى الصباح الباكر، لأنه يساعد على تحسين الهضم.