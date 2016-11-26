عثمان الدسوقى يقود الداخلية أمام إنبى

كتب هيثم عويس

يقود عثمان الدسوقى المشرف العام على فريق الكرة بنادى الداخلية، فريقه فى لقائه المقبل أمام إنبى غدا باستاد بتروسبورت، ضمن فعاليات الأسبوع الحادى عشر للدورى.

ويبحث مجلس إدارة الداخلية عن مدير فنى جديد للفريق خلفا لضياء عبد الصمد، الذى تقدم باستقالته عقب الهزيمة التى منى بها الفريق من سموحة الأسبوع الماضى بهدف نظيف.

ونظرا لضيق الوقت فقد قرر الدسوقى قيادة الفريق فنيا خلال اللقاء المقبل أمام إنبى لحين التعاقد مع مدير فنى جديد، وإن كانت هناك أنباء عن اقتراب إدارة النادى الشرطى فى التعاقد مع عماد النحاس المدير الفنى السابق لأسوان.